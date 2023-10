Tipps für das letzte Wochenende der Herbstferien Streichquartett, Stammbaum und Stimmbänder

Ausstellung „Die leeren Seiten des Stammbaums“ lautet der Titel einer Ausstellung in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus an der Mittelstraße 40 in Hilden. Die Werkschau von Renata Steparova wurde am Donnerstag, 12. Oktober, eröffnet. Die Künstlerin machte 2014 ihren Magister in Kreativer Fotografie an der Universität in Opava/Tschechien. Besucht werden kann die Ausstellung dienstags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.