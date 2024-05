Freizeit im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende los im Kreis

Konzert Ordentlich was auf die Ohren gibt es am Samstag, 11. Mai, beim „WüRGer Club“ in Wülfrath. Die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft hat die Metal-Coverband Radiosick zu Gast im Clubhaus am Hammerstein 7. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Die erfahrenen Musiker aus dem Bergischen Land kleiden seit 2023 bekannte Pop-Hits in ein Metal-Gewand. Wer Songs von Bonnie Tyler, Modern Talking, Pet Shop Boys oder The Police mal in einer Metal-Version hören will, ist bei diesem Konzert genau richtig. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro, an der Abendkasse für 12 Euro.