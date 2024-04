Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Oldtimer und Radfahrer gehen auf große Tour

Endlich wieder große Open-Air-Veranstaltungen: Am ersten Maiwochenende feiert beispielsweise Hilden das Weinfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt. „Dia da Liberdade“ heißt es auf dem Gelände des Prießnitzvereins neben der Waldkaserne. Großes Programm gibt es auch beim Frühlingsfest in der Heiligenhauser Innenstadt am Sonntag, 5. Mai. Oder beim Turmfest in Ratingen. Die Auto- und Motorradschau Wülfrath feiert an diesem Sonntag, 5. Mai, ihr 50. Jubiläum. In unserer Bilderstrecke haben wir die Veranstaltungen zusammengestellt.