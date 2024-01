Hilden Kreis fördert demokratiebildende Maßnahmen von Vereinen

Der Kreis unterstützt Projekte für die Förderung von Demokratie mit bis zu 5000 Euro. Darauf weist das Büro des Landrats hin. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Seit 2019 ist es im Kreis Mettmann möglich, Fördermittel für kreative Projekte zur Demokratiebildung, Vielfaltsgestaltung und Extremismusprävention über das Bundesprogramm ,Demokratie leben!’ zu beantragen.“ Gemeinnützige Vereine, Fördervereine und initiativen aus Hilden und Haan haben grundsätzlich eine Chance auf die Fördermittel, wenn sie entsprechende Projekte umsetzen wollen. Wer Beratung für geplante Projekte und Unterstützung bei der Antragstellung wünscht, kann sich an Katharina Nieswandt aus dem Kreisintegrationszentrum wenden. Sie ist per E-Mail demokratie-leben@kreis-mettmann.de oder unter der Telefonnummer 02104 992186 erreichbar. Darüber hinaus lädt das Team im Kreisintegrationszentrum für Dienstag, 13. Februar, um 17 Uhr alle am Thema Interessierten zu einer Online-Informationsveranstaltung ein, in der das Bundesprogramm und die Fördermöglichkeiten vorgestellt werden. Anmeldungen werden bis zum 9. Februar unter der oben genannten E-Mail-Adresse entgegengenommen.