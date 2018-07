Kreis Mettmann Enkeltrick

77-Jährige fällt auf Enkeltrick-Betrüger herein

Kreis Mettmann Pärchen hat Schmuck und Bargeld erbeutet

Kreis Mettmann Am vergangenen Wochenende haben Telefonbetrüger - eine 77-jährige Seniorin mit dem sogenannten "Enkeltrick" um mehreren tausend Euro gebracht. Die geschädigte Frau beschreibt die mutmaßlichen Täter, einen Mann und eine Frau, die das Geld des Opfers in Empfang nahmen, so: