Kreis Mettmann Das ist los am Pfingst-Wochenende

Viel los ist am Pfingstwochenende in unserer Region. Auf eine kulinarische Weltreise können die Besucher des Street-Food-Festivals in Hilden gehen, im Prießnitz-Verein wird das portugiesische Sommerfest gefeiert, im Haaner Rockin‘ Rooster Club gibt es ein Rhythm&Blues-Special, in Langenfeld spielen gleich mehrere Bands, das Neanderbad eröffnet die Freibadsaison mit einer Pool-Party und, und, und...