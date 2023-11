Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist los am dritten November-Wochenende

Karneval, Konzerte, Kabarett stehen am Wochenende im Kreis Mettmann an. Unsere Veranstaltungstipps finden Sie in unserer Bilderstrecke. Wir starten mit dem...

Handwerkermarkt Der Handwerkermarkt kommt zurück in die Don-Bosco-Schule an der Thienhausener Straße 24 in Haan. Von 13 bis 17 Uhr bieten am Sonntag, 19. November, Aussteller ihre Waren an. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf eine Auswahl an Holzspielzeug, Selbstgenähtem, Strickwaren, Schmuck, Lebkuchen, Honig und Marmeladen freuen.