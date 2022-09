Kirmes in Haan, Mobilitätstag in Hilden, Herbstmarkt in Langenfeld und Kartoffelfest in Wülfrath – das ist nur ein Aufzug aus dem Veranstaltungsprogramm in unserer Region an diesem Wochenende.

Haaner Kirmes Von Freitag, 23. September, bis Dienstag, 27. September, können die Besucher in diesem Jahr in Haan ins Kirmesflair eintauchen. Den Freitag gibt es als fünften Tag extra – zuletzt war das vor einem Jahrzehnt der Fall, als die Kirmes 625-jähriges Bestehen feierte. Etwa 190 Schausteller hat die Stadt vertraglich verpflichtet. 600 hatten sich beworben, etwas weniger als sonst. Unter den Teilnehmern befinden sich unter anderem 15 sogenannte Großfahrgeschäfte, elf Fahrgeschäfte für Kinder, 50 Ausschank- und 60 Imbiss-Betriebe – und eine Losbude. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Chrysanthus und Daria geht es am Freitag um 16 Uhr los. Ein stimmungsvoller Zug startet anschließend von der Königstraße bis zum Neuen Markt. Um 17 Uhr folgt dann die Kirmes-Eröffnung durch Bürgermeisterin Bettina Warnecke mit Fassanstich, Böllerschüssen und 300 Luftballons – und dank Kirmes-Organisator Rainer Skroblies auch mit Riesenrad.