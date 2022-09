Kunstherbst in Haan, Fortuna Düsseldorf in Hilden, Erntedankfest in Urdenbach – am langen Wochenende hat die Region wieder eine Menge zu bieten. Ein Auszug aus dem Angebot.

Erntedankfest Urdenbach Eigentlich ist alles wie immer beim Urdenbacher Erntedankfest. Doch auf eines müssen die Besucher bei der 88. Auflage verzichten: Ochs am Spieß wird es dieses Jahr am Josef-Kürten-Platz nicht geben. „Zu teuer“, sagt Torsten Winter, Vizechef des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU). Die Kosten seien explodiert, der Preis für einen Ochsen habe sich weit mehr als verdoppelt. „Wir müssten 15 Euro pro Portion nehmen, um kostendeckend zu sein.“ Als Alternative gibt es einen Smoker-Grill mit vielfältigem Angebot. Dort können sich die Besucher am Sonntag, 2. Oktober, stärken, bevor um 13 Uhr der traditionelle Festumzug startet. Ansonsten gibt es keine großen Veränderungen, „Tradition ist eben Tradition“, meint Winter. Das viertägige Fest startet am 30. September um 19 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, diesmal im Pfarrgarten der Evangelischen Kirche Urdenbach, bei Regen in der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Für den Samstagabend im Festzelt am Piels Loch hat sich der Verein im Jubiläumsjahr ein besonderes Schmankerl gesichert: Die Höhner sollen ab 20 Uhr für Stimmung sorgen. Vor der Party wird bereits ab 14 Uhr die Kirmes geöffnet. Am Sonntag zieht der Festzug durch Urdenbach. 39 Gruppen – mit mehr als 1200 Männern, Frauen und Kindern – laufen in Tracht und mit Blotschen durchs Dorf. Gleich nach dem Umzug geht es weiter mit dem Schürreskarren-Rennen, bei dem die rund 200 Teilnehmer mit üppig verzierten Holzschubkarren und in Blotschen ab der Bökepump um die Wette schieben. Die Sieger werden danach im Festzelt gekürt. Dort spielt die Gerresheimer Blaskapelle 1897. Ab 18.30 Uhr steigt die Erntedankfest-Party mit DJ Chris. Karten (10 Euro) gibt es nur an der Abendkasse. Den Abschluss des Erntedankfestes bildet der Blotschenball am Montag ab 11 Uhr, bei dem das neue Blotschenkönigspaar ermittelt wird.