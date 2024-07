Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist am ersten Sommerferien-Wochenende los

Musikfestival Von Donnerstag, 4. Juli, bis Samstag, 6. Juli, findet The Prequel, die Werkstattausgabe der Monheim Triennale II statt. 16 international renommierte Künstlerinnen und Künstler werden in Monheim auftreten. Jeweils um 15 Uhr gibt es eine Artist Talk (Eintritt frei) mit Festivaldirektor Reiner Michalke (auf dem Schiff). Die Musikaktivitäten sind in der Stadt verteilt, vieles findet auf dem Festivalschiff „MS Rhein Fantasie“ am Monheimer Schiffsanleger (Kapellenstraße), in der Marienkapelle (An d’r Kapell) und im Sojus 7 (Kapellenstraße) statt. Das komplette Programm gibt es unter www.monheim-triennale.de.