Einbrüche auch im Kreis Mettmann Polizei sucht Besitzer von sichergestelltem Diebesgut

Wer kennt dieses Diebesgut? Mehreren Männern wird vorgeworfen, insgesamt 39 Einbruchdiebstähle sowohl im Kreis Mettmann als auch in Wuppertal und im Kreis Borken verübt zu haben. Eine Ermittlungskommission stellte in den Wohnungen der 38 bis 53 Jahre alten Einbrecher zahlreiches Diebesgut sicher. Die Polizei sucht jetzt nach den Besitzern. Fotos von dem sichergestellten Diebesgut finden Sie in unserer Bilderstrecke.