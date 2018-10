Kreis Mettmann bei Digitalisierung auf Platz 7 in NRW

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann kommt in der Untersuchung der Firma Prognos gut weg. Nur bei der Breitbandversorgung hapert es.

Landrat Thomas Hendele freut sich über das Abschneiden: „Schließlich ist die Digitalisierung eines der wichtigsten Handlungsfelder für die Wirtschaft und die Behörden. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass sowohl die Politik, als auch die Wirtschaft weiter am Ball bleiben müssen, um künftig noch besser mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Der Kreis Mettmann selbst hat sich auch dieser Herausforderung gestellt und eine Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet, um seine Dienstleistungen noch bürgerfreundlicher anbieten zu können. Bislang werden schon 450 digitale Verfahren angewendet. Zudem hat der Kreistag am 11.Oktober die Einführung eines digitalen Sitzungssystems beschlossen.“

Manfred Schulte, Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag, greift das Thema Breitbandausbaus auf: „Dass der Kreis Mettmann bei dem Thema Breitbandausbau so schlecht abschneidet, erstaunt mich nicht wirklich. Ursache ist hierfür die seit Jahren zu beobachtende Verweigerung der meisten kreisangehörigen Städte für eine interkommunale Zusammenarbeit im IT-Bereich. Speziell im Bereich des Netzausbaus kocht jede Stadt im Kreis ihr eigenes Süppchen. Das geht sogar so weit, dass die Annahme von Fördermitteln für einen Breitbandkoordinator nicht abgerufen werden können, weil die Städte sich weigern, die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Das Ergebnis ist jetzt sichtbar. Wir werden das Thema im Rahmen der jetzt anstehenden Haushaltsberatungen wieder auf die Tagesordnung setzen.“

Alexandra Rath, Leiterin der Kreisverbände Düsseldorf und Kreis Mettmann des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), sagt: „Man muss ehrlich sein: Der Kreis Mettmann profitiert von seiner Lage im Speckgürtel um Düsseldorf. Allerdings tun die Städte auch viel dafür, ihre attraktiven Gewerbeflächen gut zu vermarkten. So ist zum Beispiel die Firma Kronenberg unlängst von Solingen nach Haan umgezogen, auch weil in Haan ein schneller Breitbandanschluss vorhanden ist. Und: Die Städte vergeben gerne ihre. Gewerbegrundstücke an Firmen aus der Technologie-Branche. Insbesondere Hilden und Ratingen kümmern sich darum, ihre Innenstädte attraktiv zu halten.“

IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen kommentiert: Wir liegen hier erwartungsgemäß hinter den Metropolen und Großstädten, aber vor allen anderen Städten und Kreisen in NRW. Die Versorgung mit Fachkräften spielt bei der Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Am Campus Velbert Heiligenhaus werden zahlreiche duale Studiengänge angeboten, die speziell auf die Bedarfe der Unternehmen abgestimmt sind. Die Zahlen im Digitalisierungskompass zeigen auch, wie wichtig es ist, einen guten Branchen-Mix und digitale Impulsgeber zu haben. Digitalisierungstreiber wie der DigiHub Düsseldorf Rheinland schieben Gründungen an. Neue digitale Ideen, Anwendungen und Geschäftsmodelle finden so ihren Weg in die Unternehmen. Letztendlich sorgen sie langfristig für mehr Beschäftigung und mehr Ausbildung. Wir müssen den Glasfaserausbau in Gewerbegebieten vorantreiben. Um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen, wäre es gut, wenn der Kreis wieder einen Gigabit-Verantwortlichen hätte, der die zahlreichen Ausbauprojekte koordiniert".

Hintergrundinfos unter www.digitalisierungskompass.info.