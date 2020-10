Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Inzidenz-Rekord am Montag : Kreis Mettmann auf dem Weg zum Risikogebiet

Die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter unaufhörlich. Foto: dpa/Oliver Berg

Die Inzidenz steigt am Montag auf einen Rekordwert. Nachdem der Wert am Freitag noch bei 26,7 umherdümpelte, stieg er über das Wochenende stark an und verdoppelte sich fast. Kreis informiert Städte über erste Schutzmaßnahmen.