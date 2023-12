Veranstaltungen am Wochenende Kabarett, Konzerte und Eisbären

Konzert Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit viel Gesang und Musik erwartet die Zuhörer am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 14 Uhr in der Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1 in Hilden. Es treten auf der Damenchor Chor 84, der Männerchor Germania Opladen 1905, Kinder des FZ „Die Arche“ und Irina Lagudina an der Flöte, Alexander Dimitrov am Cello und Alexandra Momot am Klavier. Die musikalische Leitung hat Eugen Momot. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder, an der Abendkasse für Erwachsene 17 Euro und für Kinder 8,50 Euro. Einlass ist ab 10 Uhr. Es gibt freie Platzwahl an nummerierten Tischen und ein Buffet.