Im Karnap in Hilden sind an warmen Tagen Hunderte Hildener gleichzeitig unterwegs. Das Naherholungsgebiet liegt idyllisch am Stadtrand zu Düsseldorf, die Itter schlängelt sich durch den Bereich, die Seele kann ein wenig baumeln.

Bsp. Karnaper Straße, 40723 Hilden.