Arbeitsmarkt-Bilanz : Nachfrage gleicht Flaute aus

Kreis Mettmann Der Chef der Arbeitsagentur Mettmann, Karl Tymister, rechnet für 2020 mit einer Konjunkturdelle.

Wie sieht die Lage in den Städten aus? Allerdings hat sich die Beschäftigung in den einzelnen Städten sehr unterschiedlich entwickelt. Spitzenreiter der positiven Entwicklung ist Erkrath. Hier stieg die Beschäftigtenzahl von 2018 auf 2019 um 9,1 Prozent auf 12.864. Auch Wülfrath hat eine glänzende Wachstumsrate um 7,8 Prozent auf 6396 zu verzeichnen. Die Entwicklung in Erkrath führt Tymister auf statistische Effekte zurück; nennenswerte Ereignisse wie die Neugründung oder den Zuzug eines Unternehmens oder dessen Erweiterung habe es nicht gegeben. Wohl aber lässt sich der schlechte Wert von Heiligenhaus in Höhe von minus 4,5 Prozent erklären: Die dort ansässige Firma August Küpper hat ihre Produktion eingestellt, rund 200 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Gute Quoten weisen mit 5 Prozent auch Monheim, mit 3,4 Prozent Hilden und mit 3,3 Prozent Ratingen auf. Mettmann liegt mit 2,7 Prozent genau im Kreis-Durchschnitt, während in Langenfeld (plus 1,1 Prozent) und Haan (0,9 Prozent) das Wachstum nur noch marginal zu nennen ist.