Corona-Lage im Kreis Mettmann : 145 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Aktuell gelten laut Gesundheitsamt fast 9470 Menschen im Kreis Mettmann als corona-infiziert. 145 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus. Die Inzidenz steigt weiter.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann 9470 Infizierte erfasst, 620 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 844 (+/-0), in Haan 706 (+21), in Heiligenhaus 412 (+21), in Hilden 1087 (-44), in Langenfeld 1239 (+97), in Mettmann 746 (+74), in Monheim 978 (+108), in Ratingen 1685 (+257), in Velbert 1358 (+76) und in Wülfrath 415 (+10).