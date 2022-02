Hilden/Haan : Kreis-Impfstelle Erkrath impft am Sonntag Novavax

Der Corona-Impfstoff Nuvaxovid von Novavax kann jetzt verimpft werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hilden/Haan In der dezentralen Impfstelle in Erkrath (Timocom-Platz 1) werden am Sonntag, 27. Februar, von 10 bis 18 Uhr die ersten Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax angeboten.

