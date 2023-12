Zukunft der Krankenhäuser Erleichterung in Hilden, Trauer in Haan

In Ratingen musste geredet werden. Und zwar über die Schließung des Haaner und über den Weiterbetrieb des Hildener Standortes. „Schmerzlich ist nach wie vor, dass das Krankenhaus in Haan trotz tadellosen baulichen Zustandes und besten Referenzen in der medizinischen Versorgung aufgrund der Insolvenz der Kplus-Gruppe schließen musste. Es bleibt die Hoffnung auf eine Anschlussnutzung, die zumindest die Gebäude und damit Millionen an ehemaligen staatlichen Zuschüssen für die Allgemeinheit nutzt“, erklärte dazu Waldemar Madei, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, in einem vorab veröffentlichten Redemanuskript.