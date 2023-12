Gesundheit in Hilden Krankenstand – so reagieren Apotheken, Schulen und Firmen

Seit Beginn der Messungen im Juni 2022 wurden noch nie so viele Corona-Viren im Abwasser in Nordrhein-Westfalen gemessen wie jetzt gerade. Das meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW in seinem Wochenbericht zum Abwassermonitoring. Daraus lässt sich schließen, dass gerade so viele Leute Corona haben wie noch nie. Und auch andere Atemwegserkrankungen sind aktuell auf dem Vormarsch, schließlich ist gerade Winter und damit Erkältungshochzeit. Was bedeutet das für Hausärzte, Apotheken, Schulen und Firmen in Hilden?