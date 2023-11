Treffen am Donnerstag Krankenhaus-Schließungen in Hilden und Haan – Kritik an Laumann wächst

Im Kampf um den Fortbestand der Krankenhäuser in Hilden und Haan wächst die Kritik am Verhalten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Das parteiübergreifende Haaner Aktionsbündnis zum Erhalt des Krankenhauses Sankt Josef bemängelte am Donnerstag eine erneute Absage des Ministers, nach Haan zu kommen, um vor Ort mit Betroffenen zu sprechen.