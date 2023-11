Krankenhaus Haan Klinik-Bündnis erneuert Minister-Einladung

Die Kplus-Gruppe hatte vergangene Woche Mittwoch völlig überraschend bekannt gegeben, dass sie das St.-Josef-Krankenhaus in Haan nicht erst am 31. Januar 2024, sondern bereits zum 21. Dezember 2023 schließen werde – die Lukasklinik in Ohligs macht demnach ihre Türen bereits zum 1. Dezember für immer zu. Die Krankenhäuser einfach so weiterlaufen zu lassen, würde in letzter Konsequenz zu einem Zerfasern der Versorgung führen, hatte Kplus-Geschäftsführer Kai Siekkötter erklärt: „Wir würden an den Punkt kommen, an dem einige wenige zusätzliche Krankmeldungen die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährden könnten.“ Der Zeitplan sei mit dem Ministerium, den Rettungsdiensten und den umliegenden Krankenhäusern transparent besprochen worden. Doch die wussten laut eigener Aussage nichts davon: „Es ist ein Unding“, erklärte Landrat Thomas Hendele, der für den Rettungsdienst im Kreis zuständig ist.