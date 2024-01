Gesundheit in Hilden Eine Fusion unter besonderen Umständen

Auch personell sind einige Fragen offen. So seien Teams in Medizin und Pflege zum Teil noch nicht komplett. Bleibt das so? Grundsätzlich habe das Gesundheitswesen unter dem Fachkräftemangel zu leiden, teilte die GFO mit. Während der Übergangsphase hätten daher Notfallpatienten auch in Langenfeld aufgenommen werden müssen. Florange: „Wir haben uns auf den Weg gemacht, ein gemeinsames Krankenhaus aufzubauen und zu entwickeln. Dass am ersten Tag nicht alles perfekt funktionieren kann, ist nicht überraschend.“