Krankenhäuser in Hilden und Haan : Intensivstationen arbeiten im grünen Bereich

Hilden/Haan Momentan müssen nur zwei Covid-19-Patienten in unserer Region intensivmedizinisch betreut und beatmet werden. Beide liegen im Haaner Krankenhaus, in Hilden wird kein Corona-Patient auf der Intensivstation betreut.

„Zurzeit behandeln wir auf unseren Intensivstationen überwiegend Patienten mit anderen Erkrankungen“, erklärt die Sprecherin der Kplus-Gruppe, Cerstin Tschirner. Kplus betreibt das St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden und das St.-Josef-Krankenhaus in Haan.

„Trotzdem können wir nicht von Entspannung sprechen. Auch wenn die Inzidenz erfreulicherweise sinkt, sind gerade die Patienten mit schweren Verläufen oft lange im Krankenhaus, insbesondere wenn sie intensivpflichtig werden oder beatmet werden müssen. Damit werden wir die sinkende Zahl der Neuerkrankungen erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Krankenhäusern merken“, erklärt Cerstin Tschirner weiter. In Hilden gibt es acht Betten für Intensivpatienten, in Haan sind es neun. Sie sind in der Regel zu 70 bis 80 Prozent belegt.