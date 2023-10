Stimmen zu Krankenhaus-Schließung in Hilden und Haan „Ich sehe die medizinische Versorgung nicht mehr gesichert“

Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke erklärt: „Die in der Mitarbeiterversammlung verkündete Entscheidung der Kplus, die Krankenhäuser in Haan und Hilden Anfang kommenden Jahres zu schließen, ist für mich zu diesem Zeitpunkt absolut nicht nachvollziehbar und verhindert ein weiteres Werben um die Leistungsgruppe der Geriatrie. Den Begründungstext habe ich soeben auf der Homepage der Kplus gefunden. Die beiden Krankenhäuser in Hilden und Haan sind unverzichtbar für die wohnortnahe medizinische Versorgung. Noch am Freitag hat das Ministerium für beide Häuser sogenannte Leistungsgruppen zugewiesen und ihnen wichtige und grundlegende medizinische Angebote zugesprochen, zum Beispiel in der Chirurgie, Inneren Medizin und Orthopädie. Kämpfen wollten wir gemeinsam um die Geriatrie. Sollte die Kplus sich nun tatsächlich im Alleingang für die Schließung der Häuser Hilden und Haan (zusätzlich zu Solingen) entschieden haben und sollte es tatsächlich kein Zurück dieser Entscheidung mehr geben, so muss schnellstens geklärt werden, welche Krankenhäuser kapazitätsmäßig in der Lage sind, die medizinische Versorgung der Haaner Bürgerinnen und Bürger wohnortnah sicherzustellen.“