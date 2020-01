Neuer Anästhesie-Chefarzt : Ein doppelter Chef mit Fluglizenz

Clemens Kehren hat zum Jahreswechsel als Chefarzt die Leitung der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Krankenhäuser in Haan und Hilden übernommen. Die Häuser rücken organisatorisch künftig enger zusammen.

Es fühlt sich schon wie Zuhause an. Clemens Kehren, seit 1. Januar Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im St. Josef Krankenhaus Haan und im St. Josefs Krankenhaus Hilden, ist schon nach wenigen Tagen angekommen: „Beide Teams haben mich sehr offen und herzlich empfangen“, sagt der 47-Jährige. „Alle sind freundlich, patientenzugewandt und vor allem kompetent – kurz: tolle Teams bei toller Ausstattung.“ Die letzten 14 Jahre war der gebürtige Düsseldorfer am Universitätsklinikum Essen tätig. „Als Oberarzt habe ich dort alle operativen Bereiche und die Intensivstation geleitet“, berichtet er. Ein Schwerpunkt war – neben der Medizin – die OP- und Personalorganisation.

Damit ist Clemens Kehren die Idealbesetzung für Kai Siekkötter, Geschäftsführer in Haan und Hilden. „Chefärzte müssen nicht nur auf ihrem Fachgebiet erstklassig, sondern auch in Fragen der Organisation und der Betriebswirtschaft auf dem aktuellen Stand sein“, findet er. Beides bringe Kehren mit, der innerhalb seines Fachgebietes von der Intensiv-, Notfall- und Palliativmedizin bis zum Leitenden Notarzt viele Qualifikationen vorweisen könne, sondern auch ein betriebswirtschaftliches Studium für Einrichtungen im Gesundheitswesen abgeschlossen habe.

Mitbegründer, Oberarzt Michael Berger, widmet sich weiterhin mit dem Team der Schmerzambulanz mehreren hundert Patienten in jedem Quartal. Von diesen leide die große Mehrheit an Schmerzen im Rückenbereich; heißt es.

Peter Rensmann hat allen Grund, stolz auf seine Schmerzambulanz zu sein, die er vor mehr als 20 Jahren gründete. Von Beginn an folgte man hier dem Prinzip der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Denn, so Rensmann: „Der große Vorteil der Zusammenarbeit sind die kurzen Wege zwischen den Experten der verschiedensten medizinischen und therapeutischen Fachbereiche .“ Bis vor 30 Jahren sah man die Schmerzbehandlung noch ausschließlich unter dem Aspekt der Narkose und der postoperativen Versorgung. Heute ist sie, ergänzend zu anderen Behandlungsformen, ein unverzichtbarer Bestandteil des medizinischen Fächerkanons. In manchen Fällen leider der einzige Weg, das Leiden der Patienten zu lindern.

„Nur auf einer guten wirtschaftlichen Basis können wir auch gute Medizin machen“, ist sich Clemens Kehren sicher. Organisation, die Verbesserung von Abläufen, ist ein Thema mit dem er sich auch in der Vergangenheit intensiv beschäftigt hat. „Bei den derzeit laufenden Bauprojekten in Haan und Hilden kann er sich bei den anstehenden Umzügen und der Neuorganisation beweisen“, sagt Siekkötter schmunzelnd.

„Die Leitung von zwei Abteilungen an unterschiedlichen Standorten ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagt Clemens Kehren. Das große Team hoch qualifizierter Fachärzte sei für das Gelingen ein wesentlicher Baustein, die räumliche Nähe der beiden Häuser, zwischen denen nur sieben Kilometer liegen, sei ein anderer „Die Abläufe sind klar strukturiert, das schafft die Basis, dass die Fachärzte in Haan und in Hilden arbeiten können“, sagt Kai Siekkötter. Von der neuen Struktur profitieren die Patienten ebenso wie von den kurzen Wegen, weil sie weiterhin wohnortnah versorgt werden können. „Das ist das Ziel“, so Kai Siekkötter weiter. „Ein medizinisch und pflegerisch hohes Niveau sowohl in der Grundversorgung als auch in den spezialisierten Zentren im Krankenhaus vor Ort.“ Auf dem Weg wolle man mit Dr. Clemens Kehren weiter voranschreiten.