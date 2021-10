Endspurt in Hilden und Haan : Kostenlose Coronatests noch bis Sonntag

Kurz nach der Eröffnung des Testzentrums am Ellen-Wiederhold-Platz bildeten sich lange Schlangen, da noch nicht viele Menschen geimpft waren. Nun läuft die kostenlose Phase der Bürgertests aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Ab Montag kosten Corona-Schnelltests auch in Hilden und Haan für die meisten Menschen Geld. Wie viel, das legen die Anbieter selbst fest. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

Mit Sonderöffnungszeiten lockt das Coronapoint-Testzentrum in Hilden Ungeimpfte am letzten Tag des kostenlosen Corona-Bürgertests noch einmal auf den Ellen-Wiederhold-Platz. Am Sonntag, 10. Oktober, können sich alle noch bis 20 Uhr in dem Zelt hinter dem Rathaus testen lassen. Gratis. Ab Montag kostet der Corona-Bürgertest in den meisten Fällen Geld. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wo kann ich mich ab Montag in Hilden und Haan testen lassen? Neben Coronapoint in der Innenstadt bleiben in Hilden laut Übersicht des Kreises (immer aktuell zu finden unter der Adresse www.corona-kreis-mettmann.de) unter anderem auch die Klinik im Park (Hagelkreuzstraße), der Corona-Walk-in am Hildorado (Grünstraße) und das Testzentrum bei Obi (Westring) geöffnet. Wenn sich Betreiber und Vermieter nicht auf einen Weiterbetrieb einigen, wird die Haaner Corona-Schnellteststelle im Hotel Savoy zum 31. Oktober auslaufen. In Gruiten (Fuhr 4) endete der Vertrag bereits zum 30. September. Die Stadt zahlt keine Gelder mehr. Der Stadtrat hatte im Frühjahr Finanzmittel für sechs Monate bewilligt. Anders als damals gebe es inzwischen aber ein sehr breites Angebot und der Testbedarf sei durch den deutlichen Fortschritt der Impfkampagne erheblich gesunken, heißt es. Die Intervivos AG teilte auf Nachfrage mit, dass die Teststelle vor dem Ostermann-Möbelhaus dauerhaft erhalten bleibt: ab Montag werde allerdings auf das Bezahlsystem umgestellt.

Info Hier werden weiterhin Nachweise gefordert Nicht vollständig geimpfte oder nicht genesene Personen benötigen laut NRW-Gesundheitsministerium einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) für diese Anlässe: 1. Veranstaltungen in Innenräumen, insbesondere in Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. 2. Messen und Kongresse in Innenräumen. 3. Sport- und Wellnessangebote oder vergleichbare Angebote in Innenräumen. 4. Innengastronomie. 5. Körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Körperpflege. 6. Beherbergungsbetriebe, wobei nicht immunisierte Personen bei der Anreise und erneut nach jeweils vier weiteren Tagen einen Test vorlegen müssen. 7. Großveranstaltungen im Freien ab 2500 Personen. 8. Touristische Busreisen sowie Kinder-, Jugend- und Familienerholungsfahrten wobei von nicht immunisierten Personen bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein negativer Testnachweis vorzulegen ist. 9. Für den Besuch dieser Einrichtungen: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnliche Einrichtungen, stationäre Einrichtungen der Sozialhilfe sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge. Weiter gilt: Nicht geimpfte oder nicht genesene Personen benötigen einen negativen PCR-Test (max. 48 Stunden alt) oder einen negativen Antigenschnelltest (max. 6 Stunden alt) in Clubs, Diskotheken, bei Tanzveranstaltungen, privaten Feiern mit Tanz sowie bei sexuellen Dienstleistungen.⇥Stand: 8. Oktober

Was ist mit Ärzten und Apotheken, die testen? Wie für alle Testzentren gilt auch für die rund 4000 testenden Ärzte in Nordrhein ab Montag die neue Testverordnung, betont die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. „Ob viele Praxen das Testen einstellen werden, lässt sich derzeit nicht bewerten.“ Immerhin bleiben die Apotheken am Markt: Ein Umfrage des Apothekerverbands ergab, dass zunächst weiter 90 Prozent der Teststellen in Apotheken bestehen bleiben.

Wer muss ab Montag für den Schnelltest zahlen? Lange war für die Anbieter das Geschäft einfach: Sie konnten jeden durchgeführten Test bei der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen. Pro Test gab es in NRW 11,50 Euro. Ab Montag werden die Schnelltests für die meisten Bürger kostenpflichtig. Der Staat begründet das mit dem Impfangebot. „Menschen ohne corona-spezifische Symptome, die keinen anderweitigen Anspruch aus der Coronavirus-Testverordnung haben, müssen die Testkosten damit grundsätzlich selber tragen“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Die Preise für die Schnelltests legen die Anbieter selbst fest. „Es wird davon ausgegangen, dass sich der Preis auf dem Markt innerhalb eines akzeptablen Rahmens einpendeln wird“, sagte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums. Coronapoint in Hilden verlangt laut Homepage ab Montag für einen Schnelltest 14,90 Euro.