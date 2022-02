Projekt in Hilden : Fabry-Sammlung wird digitalisiert

Hilden Der Landschaftsverband Rheinland hat eine Förderung über 33.000 Euro bewilligt. Der Kreis Mettmann und der Museums- und Heimatverein „Unser Hilden“ stellen jeweils 4500 Euro bereit. Damit ist die Finanzierung gesichert.

„Die Eigenmittel in Höhe von 4500 Euro bringt der Museums- und Heimatverein Hilden auf. Die Drittmittel (4500 Euro) hat der Kreistag in Mettmann einstimmig bewilligt.

Das ist allerdings nur Fachleuten bekannt – und soll durch die Digitalisierung geändert werden. Nicole Anfang: „Das Lebenswerk Wilhelm Fabrys, sein kulturelles Erbe wird so erschlossen und in einen aktuellen Diskurs gestellt.“ Auf der Plattform „museum-digital“, die 770 große und kleine Museen mit fast 5000 Sammlungen und über eine halbe Million Exponaten präsentiert, ist die Vernetzung und Forschung auf einzigartige Weise möglich, erläutert Sandra Abend: „Das ist wirkliche Demokratisierung von Wissen und trägt nachhaltig zur Bewahrung unseres kulturellen Erbes bei. Auf dieser Plattform wird zukünftig auch die Sammlung des Wilhelm-Fabry-Museum präsent sein.“

Erst durch die Digitalisierung könne die Fabry-Sammlung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Da die historischen Bücher nicht nur in Deutsch, sondern auch in Latein, Französisch und Englisch verfasst wurden, besteht sogar die Möglichkeit, für die internationale Forschung wahrnehmbar zu werden“, ist die Leiterin des Fabry-Museums überzeugt: „Über die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstitutionen und Museen hinaus, stehen ebenfalls schulische Einrichtungen im Fokus. Diesen soll über die Objekte und ihre Materialität ebenfalls Geschichte vermittelt werden. Das Lebenswerk Wilhelm Fabrys und seiner Frau Marie Colinet, ihr gemeinsames kulturelles Erbe, wird so erschlossen und in einen aktuellen Diskurs gestellt.“