Konzerte in Hilden​: New Blues Connection steht wieder auf der Bühne​

Hilden Lange war Pause bei der New Blues Connection, Corona hat Auftritte nicht zugelassen. „Das war eine echt blöde Zeit. War langweilig“, sagt Klaus Schildgen, Gitarrist der Band. Jetzt soll es bald wieder losgehen. Und zwar im Café Extrablatt in der Hildener Innenstadt. Der erste Auftritt nach der Pandemie soll am 4. August ab 19 Uhr starten, bei gutem Wetter draußen, ansonsten aber auch drinnen, erklärt Schildgen. Stücke von Eric Clapton, B.B. King, J.J. Cole und Elvis sind im Repertoire der Hildener Band. „Und es werden auch ein paar neue Songs dabei sein“, sagt Schildgen. Trotzdem dürfe sich das Prublikum auch auf altbewährte Klassiker freuen. Nach so einer langen Pause könnte man meinen, dass die New Blues Connection vielleicht ein wenig eingerostet ist. Das ist aber offenbar eher unwahrscheinlich. „Geprobt haben wir nämlich fast durchgängig“, sagt Schildgen. Klar, Auftritte sind dann aber doch noch einmal was anderes.