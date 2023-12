Veranstaltungen des Kulturamtes So startet das Kulturjahr 2024 in Hilden

5. Januar, 11-13 Uhr und 15-17 Uhr. Angezockt Spezial: Mario-Kart-Turnier für Jugendliche ab 10 Jahren, Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3. Das Spiel bietet eine bunte Auswahl an Charakteren und abwechslungsreichen Strecken. Rasante und spannende Duelle sind so vorprogrammiert. Ob Anfänger oder Profi, jeder der mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen. Zu Auswahl stehen zwei verschiedene Termine: Um die Wette gefahren werden kann entweder von 11-13 Uhr oder von 15-17 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche ab 10 Jahren. Anmeldungen werden vor Ort in der Bibliothek, per E-Mail an stadtbibliothek@hilden.de oder unter der Telefonnummer 02103 72-1301 entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.