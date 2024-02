Rapper kommt nach Hilden Der Butterwegge gibt ein Wohnzimmerkonzert im Area 51

Butterwegge behandelt in seinen Tracks Themen des Alltags. Darüber hinaus bezieht er immer wieder Stellung gegen Rassismus und Ausgrenzung. Die Texte haben häufig konkrete Bezüge zum Ruhrgebiet. Butterwegge ist gebürtiger Duisburger und schreibt mit Leidenschaft zum Leben in Backstageräumen, Tourbussen und Ausnüchterungszellen. Als ehemaliger Wirt verfolgte er die Gespräche am Tresen von der nüchternen Seite aus und dürfte dabei auch genügend Inspiration für seine Texte gefunden haben. Sein Song „Deine Wellen“ wurde bei mehreren Heimspielen des MSV Duisburg gespielt. Sein Video zu „Auf Asche“ wurde in der WDR-Fernsehendung „ Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ gezeigt.