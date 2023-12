Kultur in Hilden Weihnachtslieder einmal schräg interpretiert

Hilden · Weihnachten erkennt man schon an den Melodien, die Radio, Fernsehen oder in Geschäften in diesen Tagen gespielt werden. Am Samstag klingen sie im QQTec Hilden gewollt schräg.

Unter dem Titel „Weiner’s Heinacht“ findet am Sonntag, 10. Dezember, das letzte Konzert des Jahres im QQTec, an der Forststraße 73 in Hilden, statt. Wie der Titel der Veranstaltung schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein ganz spezielles Weihnachtskonzert. Beginn ist um 16 Uhr. Neben dem Saxofonisten Heiner Schmitz stehen an diesem Nachmittag Simon Oslender (Hammond-Orgel), Alexander Lipan (Gitarre) und Alex Parzhuber (Schlagzeuger) auf der Bühne. Das Quartett interpretiert Weihnachtsmelodien in ungewohnter Form, Titel wie „Gin im Kelch“, „Das Pferd ist weg“ oder „Speisezwiebeln am Reh“ lassen das schon vermuten. Nach einigen Takten sollte aber jeder Zuhörer wissen, welches Original hier von den vier Musikern zitiert wird. Veranstalter Heribert Stein warnt: „Das Konzert ist nicht geeignet für Kinder, die noch an den Weihnachtsmann glauben.“ Auf ihre Kosten kommen dagegen vermutlich Jazzfreunde, die dem ganzen Brimborium rund ums frohe Fest entspannt begegnen, denen aber der Kommerz drumherum ein wenig auf die Nerven geht. Schmitz ist Mitglied der Jazzkantine und gefeierter WDR-Jazzpreisträger. Oslender machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Shootingstar der deutschen Tastatur-Szene. Karten für das Konzert am Samstag kosten 18 Euro und sind im Vorverkauf bei Neanderticket erhältlich.

