Hilden : Mutiger Schritt in die Zukunft

Mutiger Schritt in die Zukunft

Meinung Es ist nur ein Vorschlag von vielen, die das Planungsbüro Stadtverkehr aus Hilden gemacht hat – aber eine Umweltspur hätte ihren Reiz. Wenn die Rahmenbedingungen passen. Dafür muss ein ganzheitliches Mobilitätskonzept erstellt werden.

Hilden erstickt morgens und abends im Verkehr. Es muss etwas geschehen, keine Frage. Und der Vorstoß der FDP ist mutig. Auch wenn einige den Vorschlag, eine Umweltspur in Hilden einzurichten, gerade in der aktuellen Debatte über das Düsseldorfer Vorbild wahrscheinlich politischen Selbstmord nennen werden – wenn Klima und Umwelt nachhaltig geschützt werden sollen, wäre das ein radikaler, aber entschiedener Schritt. Man müsste in letzter Konsequenz sogar weitergehen und die Umweltspur auch im Berufsverkehr für Autos sperren.