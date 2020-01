Hilden : Konrad Beikircher kommt in die Hildener Stadthalle

Konrad Beikircher tritt am Freitag in der Hildener Stadthalle auf. Archivfoto: Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hilden (RP) Geschichte und Geschichten so zu kombinieren, dass das Publikum sich schüttelt vor Lachen, das gelingt Konrad Beikircher mit schelmischer Leichtigkeit. Sein Fundus an Anekdoten – nicht nur aus dem Rheinland – ist so umfassend, dass sein neues Programm zwar nicht ganz „400 Jahre Beikircher“ umfasst, aber dennoch so heißt.

Darin verrät der Wahl-Bonner, was ihn mit dem Männeken Piss verbindet, was das rheinische Alibi ist und vieles mehr – am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle Hilden.

Wissen Sie, was 1619 war? Da hat ein Brüsseler Bildhauer das Männeken Piss gemeißelt, seit der Zeit das Symbol überhaupt für Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Und für Kleinkunst – die übrigens so heißt, weil das Dingen vom Männeken ziemlich klein geraten ist. „Das ist nun 400 Jahre her“, sagt Konrad Beikircher, „und ebenso seit 400 Jahren, wenn auch nur gefühlten, bin ich als Kleinkünstler unterwegs.“ Mit dem Repertoire aus dieser langen Reihe von Jahren kommt er seinen Zuschauern nun mit der einen oder anderen vergnüglichen Geschichte. Beikircher verdeutlicht, wie nur er es kann, wie es sich mit der rheinischen Relativverschränkung verhält, wie das mit dem Ei ist, wenn man es durch die deutschen Sprachlandschaften kullern lässt, und was das rheinische Alibi ist.