Kommunalwahl in Hilden : Das treibt Hilden vor der Kommunalwahl um

Am 13. September stimmen die Hildener über die Zusammensetzung des neuen Stadtrates und die Kandidaten für das Amt des Bürgermeister ab. Foto: Tobias Dupke

Hilden Am 13. September werden in Hilden der Bürgermeister, der Landrat und der Stadtrat gewählt. Hier finden Sie alle wichtigen Themen, alle wichtigen Akteure und alle wichtigen Ergebnisse zu diesem Thema.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Bezahlbarer Wohnraum, Kinderbetreuung, Verkehrswende und noch einmal bezahlbarer Wohnraum – in Hilden läuft vieles gut, deshalb möchten viele Menschen nach Hilden ziehen, die Hildener selbst möchten wiederum nicht wegziehen. Da aber nahezu alle Flächen bereits bebaut worden sind, kann Wohnraum lediglich durch Nachverdichtung oder durch Aufstockung bzw. Abriss und Neubau (unter Ausreizung der Bebauungsplanmöglichkeiten) geschaffen werden. Neue Flächen, da ist sich die Politik seit Jahren einig, sollen nicht ausgewiesen werden. Da mehr Menschen in Hilden leben möchten, als hier leben können, sind die Preise für Immobilien, aber auch für Mieten explodiert. „Bezahlbarer Wohnraum“ ist ein dehnbarer Begriff.

In Hilden laufen aber nicht alle Dinge gut. So gibt es momentan beispielsweise zu wenig Kindergartenplätze, es fehlen momentan mehr als 100. Außerdem leidet Hilden unter dem motorisierten Verkehr, er sorgt für Lärm, Abgase und Feinstaub. Die Bürger wollen, das sich dieser Zustand ändert: eine Verkehrswende. Wenn Radfahrer und Fußgänger Vorrang und mehr Platz erhalten sollen, müssten Autofahrer diesen Platz abtreten – auch Parkplätze. Doch so richtig trauen sich die Politiker da noch nicht ran – bislang zumindest.

So sicher wie das Amen in der Kirche taucht immer kurz vor Wahlen auch das Thema Sauberkeit in der Diskussion auf, bei dieser Wahl angestoßen vom parteilosen Bürgermeisterkandidaten Claus Pommer. An vielen Stellen in der Stadt sprießt im Sommer das Gras so wild und schnell, dass unser Bauhof mit der Pflege nicht nachkommt. Die Politik hatte kürzlich die Chance, mehr Personal einzustellen. Sie konnte sich dazu durchringen, 200.000 Euro extra pro Jahr locker zu machen, um Fremdfirmen mit der Pflege zu beauftragen. Laut Bürgermeisterin Birgit Alkenings (SPD) reichen Personal und Budget gerade dafür aus, um jede Grünfläche einmal pro Jahr zu pflegen.

Wer sind die wichtigsten Akteure, wer kandidiert?

Das gab es noch nie: In Hilden hat sich eine Allianz gegen die amtierende Bürgermeisterin gebildet. Birgit Alkenings (SPD) soll gestürzt werden und Claus Pommer soll diese Aufgabe übernehmen. Der promovierte Jurist hat sich in den vergangenen Monaten trotz Corona von einem politischen Nobody aus dem Nichts zu einer echten Gefahr für die SPD entwickelt, die seit 1994 den Bürgermeister in Hilden stellt. Gleich vier Parteien und Wählergemeinschaften unterstützen Claus Pommer: die Bürgeraktion, die CDU, die FDP und die Grünen. Geht man nach den Prozentzahlen, die die Parteien bei der letzten Wahl geholt haben, wäre er der sichere Sieger. Jedoch haben sich auch schon Stimmen gemeldet, die seine Kandidatur kritisch sehen. So bemängelt beispielsweise ein Grünen-Wähler, dass er sich auch von CDU und FDP unterstützen lässt – und er ihn deswegen nicht wählen könne. Ohnehin wird die Frage sein, wie er nach einem Wahlsieg die vier Parteien zufriedenstellen möchte. Die Schnittmenge seiner politischen Unterstützer ist recht gering. Bei jeder Abstimmung im Stadtrat können sich neue und andere politische Mehrheiten bilden.

Birgit Alkenings steht seit sechs Jahren an der Spitze der Verwaltung. Ihren Gegnern fällt es schwer, ihr massive Fehler in der Amtsführung nachzuweisen. Alkenings möchte Bürgermeisterin bleiben. Sie ist seit 20 Jahren Stadtverordnete, war zwölf Jahre Fraktionschefin, lenkt die politische Entscheidungsfindung und ist extrem tief in der Materie. Ihr macht niemand so schnell etwas vor, ihre fachliche Kompetenz zweifelt niemand an. Als Amtsinhaberin aber kann sie es nicht allen recht machen, was sie automatisch in eine defensive Position zwingt. Bei der aktuellen Stimmung im Land, die nicht unbedingt für die SPD spricht, dürfte es auch für sie nach einem Wahlsieg schwierig werden, Mehrheiten für ihre Ideen zu finden.

Ralf Küppers und Thorsten Klimczak sind die beiden unabhängigen und von keiner Partei unterstützten Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Küppers kennt die Lokalpolitik aus seiner Zeit als CDU-Mitglied. Doch die ist vorbei. Klimczak betreibt die Kneipe Barock in Hilden und ist dadurch gut vernetzt. Die Kandidatur der beiden dürfte dazu führen, dass es am Ende zu einer Stichwahl zwischen Alkenings und Pommer kommt, da sie den beiden Kandidaten die nötigen Stimmen für eine absolute Mehrheit wegnehmen.

Die Hildener Ratsfraktionen dürften durch die Wahl eine Verjüngungskur erleben: Viele Kandidaten für das Stadtparlament sind jung, viele altgediente Ratsmitglieder treten nicht noch einmal an. Vielleicht ändert sich dadurch auch die politische Grundhaltung bei Entscheidungen in Hilden. Denn bisher werden nur wenige Themen im Rat durchgeboxt. Vielmehr einigen sich die Parteien oft auch im Vorfeld auf einen Konsens, der gemeinsam beschlossen wird. Rund 90 Prozent aller Entscheidungen fallen einstimmig. Das ist nur möglich, weil es in Hilden keine festen Koalitionen, sondern wechselnde Mehrheiten gibt. Der Bürgermeister hat dabei auch nur eine Stimme – und muss am Ende das umsetzen, was ihm die Mehrheit im Stadtrat aufgibt.

Wie haben die Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Mit 51,3 Prozent war die Beteiligung bei der Kommunalwahl 2014 beschämend gering. Die SPD ging mit 36,1 Prozent als Gewinner aus der Wahl hervor – übrigens über dem Landesschnitt, der bei 31,4 Prozent lag. Die CDU folgte auf Rang zwei mit 33,3 Prozent (NRW: 37,5). Weitere Fraktionen: Grüne (9,4 Prozent), Allianz für Hilden (7,6), FDP (6,4), Bürgeraktion (6,1) und AfD (1,2).

Bei der Bürgermeisterwahl holte mit zunächst 40 Prozent Birgit Alkenings (SPD) den ersten Platz. Danach folgten Marion Buschmann (CDU, 28 Prozent), Ralf Bommermann (Allianz für Hilden, 9,9 Prozent), Rudolf Joseph (FDP, 7,8 Prozent), Gerd Hegmann (parteilos, 5,8 Prozent), Klaus-Dieter Bartel (Grüne, 5 Prozent) sowie Ludger Reffgen (Bürgeraktion, 3,3 Prozent). Es folgte eine Stichwahl am 15. Juni 2014, die Birgit Alkenings mit 62,7 Prozent für sich entschied.

