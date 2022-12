Hilden Bürger sind sauer über Ratsbeschluss

Im Stadtrat ist der CDU-Antrag, zwei zusätzliche Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) einzurichten, mit 27 Ja- bei 30 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen gescheitert. Darüber sind Anwohner des Nove-Mesto-Platzes enttäuscht. Was sie aber regelrecht sauer macht, ist der – nicht erklärte – Stimmungswandel seit der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss eine Woche zuvor. In einem offenen Brief an die Ratsfraktionen wird Michael Deprez für die Bürger deutlich: „Mit dieser Entscheidung haben 32 Ratsmitglieder und -innen die Hildener Bürger verraten und lassen sie auf Sicht im Stich.“