Hilden : Noch zu wenig

Meinung Hilden Ein Kommentar.

Es ist gut, dass die Politik Eltern entlastet – sie tragen während der Pandemie eine riesige Last auf ihren Schultern. Die Hildener Lösung geht aber nicht weit genug. Denn viele Eltern haben ihre Kinder, wie von allen gewünscht, überhaupt nicht mehr oder nur in Notfällen in Kita oder Schule geschickt. Warum sollen sie für etwas in die Tasche greifen, das sie nicht in Anspruch genommen haben? Wer zahlt im Restaurant für Essen, das er nicht erhalten hat? Tagesscharfe und damit gerechte Abrechnungen im Bereich der Verpflegung müssen das Ziel sein, verbunden mit einer Bereitstellungspauschale, um das Angebot halten zu können – falls die Schulen und die Kitas erneut schließen müssen. Andere Träger bekommen das auch hin.