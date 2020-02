Hilden : Hier darf nicht gespart werden

Meinung Das Problem potenziert sich.

Die Not ist groß, die Haushaltslage schlecht. Trotzdem darf bei der Bildung nicht gespart werden, so lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Denn wer die Weichen im Grundschulalter falsch stellt und schwächere Kinder sich selbst überlässt, riskiert die Zukunft. Die Probleme potenzieren sich: Keine Hilfe in der Grundschule, schlechte oder keine Abschlüsse, Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Darunter leiden nicht nur die Menschen, sondern ab einer kritischen Masse die ganze Stadt. Diese Situation muss jetzt verhindert werden.