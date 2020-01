Hilden : Der Klimawandel findet bei uns vor der Tür statt

Meinung Ein Kommentar.

Den Klimawandel gibt es nicht? Und wenn doch, dann wird es nur ein bisschen wärmer, große Auswirkungen spüre ich bei mir zu Hause nicht? Das ist Quatsch. Der Klimawandel findet direkt vor unserer Türe statt: Er bringt das Ökosystem im Hildener Stadtwald durcheinander, sorgt für das Absterben Tausender Bäume. Wir müssen im ersten Schritt intelligent nachpflanzen und trockenheitresistente Arten pflanzen. Aber das reicht nicht. Wir müssen uns aktiv für mehr Klimaschutz einsetzen, auch direkt in Hilden und Haan. Und wir müssen die ersten Schritte in diese Richtung gehen. Zum Glück hat bei vielen bereits ein Umdenken eingesetzt, zum Glück achten sie mehr auf Klimaschutz. Wer noch nicht so weit ist, dem empfehle ich einen achtsamen Spaziergang durch den Stadtwald mit besonderem Blick auf den Fichtenbestand.