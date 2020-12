Hilden : Verantwortung übernehmen

Meinung Ein Kommentar.

Es ist nicht nur falsch, im Bereich der Nachmittagsbetreuung zu sparen – es gehört sich auch einfach nicht. Denn in jungen Jahren werden die Weichen für das ganze Leben gestellt. Kindern aus bildungsfernen Familien nimmt die Politik mit Kürzungen die Möglichkeit auf gleiche Chancen. Denn sie können zu Hause nicht auf Eltern bauen, die sich mit ihnen hinsetzen, um die Vokabeln zu lernen. Sie lernen in der Schule, in der OGS – oder eben gar nicht. Sie werden abgehängt. Und genau das darf nicht passieren.