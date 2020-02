Hilden : Digitalisierung ist eine Chance

Meinung Ein Kommentar.

Wir haben die Rettung unserer Innenstadt selbst in der Hand: Statt abends bequem vom Sofa aus auf Shoppingtour durch Amazon, Ebay, Otto oder die anderen Online-Kaufhäuser zu ziehen und sich später mit den Waren beliefern zu lassen, könnten wir in die Stadt fahren und die Mittelstraße herunterschlendern. Wir essen vielleicht noch einen Happen, kaufen hier und da noch etwas ein (müssen also nicht erst auf den Paketboten warten) und treffen vielleicht noch ein paar alte Bekannte oder Freunde (nicht nur bei Facebook). Das klingt alles sehr einfach – ist es am Ende aber nicht. Denn der Alltag sieht anders aus: Morgens hetzen die Menschen zur Arbeit, bringen vorher vielleicht noch die Kinder weg. Abends stehen sie im Stau, wollen noch kurz zum Sport – und dann haben die Geschäfte auch schon geschlossen, und das Wochenende steht im Zeichen der Familie. Die Digitalisierung ermöglicht den Menschen, auch außerhalb der Öffnungszeiten auf Einkaufstour zu gehen. Das ist ein großer Vorteil für die Kunden und eine Riesenchance für die Einzelhändler, die auf diese Weise ihre Existenz sichern können. Doch scheinen nicht alle diese Chance beim Schopfe ergreifen zu wollen. Wer sich nicht anpassen möchte, darf allerdings auch nicht auf den Wandel schimpfen.