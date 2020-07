Auf ein Wort : Der ungläubige Thomas?

Thema: Sternenkinder in Langenfeld - Robert Eiteneuer, Detlef Katzwinkel und Angela Schiller-Meyer (v. li.). © und Foto: RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Fon +49 171 5454551 - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. IBAN DE33300400000721919900 BIC COBADEDDXXX bei der Commerzbank. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Pastoralreferent Robert Eiteneuer (Katholische Kirchengemeinde St. Jacobus) zur Frage, warum ihm der kritische Fragensteller und Zweifler gefällt.

Von den Bibelstellen, in denen Thomas ausführlich vorkommt, ist die Erscheinung Jesu vor den Jüngern am Abend es ersten Tages der Woche am bekanntesten (Joh 20,19-29). Als Jesus den Jüngern erscheint, ist Thomas nicht dabei. Die Jünger berichten dem Thomas, doch Thomas erwidert: „Wenn ich nicht die Mal der Nägel an seinen Händen sehe und meinen Finger nicht in die Male seiner Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.“ Acht Tage später erscheint Jesus wieder den Jüngern. Diesmal ist Thomas dabei. Jesus fordert Thomas auf, seinen Finger in die Male der Nägel und seine Hand in seine Seite zu legen. Dann sagt Jesus: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Überwältigt bekennt Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“ Jesus spricht: „Selig, die nicht sehen und doch glauben!“