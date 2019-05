Polizei : Autofahrer steht unter Drogen

Hilden Polizei schnappt Autofahrer, der viel zu schnell unter unter Drogeneinfluss in Hilden unterwegs ist.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Opel-Fahrer in Hilden aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war den Beamten laut Mitteilung gegen 21.50 Uhr auf der Gerresheimer Straße aufgefallen, als er viel zu schnell durch einen Kreisverkehr in Richtung Berliner Straße fuhr.