Hilden : Kölscher Weihnachtshit kommt aus Hilden

Die beiden Musiker Michael Kuhl (l.) und Ulf Stricker haben den Hit in Strickers Studio in HIlden produziert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Hildener Ulf Stricker und der Kölner Michael Kuhl nehmen momentan den Kölsch-Hit „Ich han dä Millowitsch jesinn“ neu auf. Das Lied „Ich han dä Nikolaus jesinn“ soll noch vor Weihnachten herauskommen. Ein Besuch im Studio im Hildener Industriegebiet.

Im Hildener Industriegebiet West entsteht in diesen Tagen der nächste kölsche Weihnachts-Hit. Die Musikerkollegen Michael Kuhl und Ulf Stricker produzieren dort nämlich momentan das Lied „Ich han dä Nikolaus jesinn“ – eine adventliche Version des Songs „Ich han dä Millowitsch jesinn“, das Michael Kuhl mit seiner Band „Kuhl un de Gäng“ vor sechs Jahren herausgebracht haben. Schon damals war es ein Hit, den Michael Kuhl 2018 erstmals weihnachtlich umgedichtet hat.

„Damals war ich mit den Höhnern auf Weihnachstour“, erklärt der Kölner. 20 Mal habe er auf der Bühne aus dem Millowitsch den Nikolaus gemacht, doch das Lied ist nie aufgenommen worden. Das soll sich jetzt in Hilden ändern.

Musikerkollege Ulf Stricker hat sich hier ein hochmodernes Tonstudio aufgebaut und sich über die Region hinaus einen Namen gemacht. Künstler wie Höhner-Chef Henning Krautmacher, Guido Cantz oder die Swining Fanfares standen bei ihm schon am Mikrofon. Mit Michael Kuhl verbindet den Hildener Schlagzeuger eine mehrjährige Zusammenarbeit, die zu einer Freundschaft geworden ist. Der Kölner studierte Jazztrompete in Köln, Stricker und er spielten in gemeinsamen Bands. Die beiden stehen beispielsweise beim weihnachtlichen Rudelsingen in der Düsseldorfer Fußball-Arena oder bei der ARD-Fernsehsitzung auf der Bühne.

Doch durch die erneute Verschärfung der Corona-Krise und die Absage des Sitzungskarnevals fallen ihre Engagements auf absehbare Zeit aus. Die freigewordene Zeit nutzen die beiden unter anderem, um an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Und dazu zählt auch „Ich han dä Nikolaus jesinn“. Die Originalversion haben knapp zwei Millionen Menschen bei Spotify gehört, das Youtube-Video wurde bislang 1,5 Millionen Mal angeklickt. Das ohnehin schon hervorragend arrangierte Lied wird nun weihnachtlich verziert und mit neuem Text versehen. Wer es hören möchte, sollte in den kommenden Tagen auf der Homepage von Michael Kuhl unter www.michael-kuhl.com vorbeischauen. Dort finden sich nach der Veröffentlichung Links zu Lied und Video, das am Montag gedreht worden ist.

Der Hildener Ulf Stricker hat die Zeit ohne Auftrittsmöglichkeit für ein weiteres Projekt genutzt. Auf seiner Internnetseite www.stricker-studios.de ist das Ergebnis zu sehen – eine spannende Reise durch verschiedene Musikstile, durch die Möglichkeiten seines Studios und verschieden Stimmungen. „Wir haben alles an einem Tag gedreht und aufgenommen“, sagt der Profimusiker. „Ich hätte auch ein stinknormales Imagevideo drehen können – aber mir war die künstlerische Wirkung wichtig“, erklärt er. Das ist gelungen: Den Song „Simon’s Overture“ hat kein Geringerer als Grammy-Gewinner Simon Novsky aus Krefeld für ihn geschrieben. Der Künstler, der gebürtig aus Moskau stammt, steht in Strickers Video am Mikrofon.