Hilden : Knapper Vorrat sorgt für frische Ware

Baris Yücel handelt seit drei Jahren mit Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten in Hilden und Hochdahl.

„Hallo Ali, wie geht`s“, die Kunden auf dem Hildener Wochenmarkt grüßen freundlich bevor sie das Angebot von Obst und Gemüse am Stand am östlichen Endes des Marktes näher in Augenschein nehmen. „Dabei heiße ich gar nicht Ali, aber trotzdem nennt mich hier jeder so“, sagt Baris Yücel, als Obst- und Gemüsehändler ein Youngster unter den Marktbeschickern. Erst seit rund drei Jahren bietet er auf dem Nové-Mesto-Platz fruchtige Spezialitäten, neben regionalen Obstsorten auch viel exotische Flugware wie Ananas, Mangos oder Drachenfrucht, sowie frisches Gemüse, alles von Bohnen bis Zucchini, an. Sein Spitzname ist aus dem türkischen Kinderlied „Ali Baba’s Farm“, dessen Titel er als Firmennamen genommen hat, abgeleitet. Wer den Stand von Baris Yücel sucht, muss also nach Ali fragen.