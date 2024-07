Kult-Kiosk in Hilden Das neue Gesicht hinter Knaacks Büdchen

Das erste Taschengeld in Süßigkeiten investieren. Spontan eine Flasche Sekt kaufen, weil es was zu feiern gibt. Eine kalte Limonade während der Fahrradtour. Im Rheinland gibt es für all diese Anlässe eine Anlaufstelle: das Büdchen. Vor beinahe 100 Jahren, im Jahr 1928 eröffnete Gründer Kaarl Knacks am Lindenplatz den ersten Verkaufsraum – damals nur eine kleine Holzbude. Nachdem das Büdchen dann jahrelang im Familienbesitz der Familie Knaacks geführt wurde, übernahm 1999 Wolfang Kessler das Geschäft.