Hilden : Trialog: Baugenehmigung liegt vor

Hilden Die ehemalige Kirche St. Johannes Evangelist soll voraussichtlich im März abgerissen werden. Dann kann der Bau für das Mehrgenerationenhaus an der Düsseldorfer Straße 150 beginnen.

Im Hildener Westen entsteht gerade ein Vorzeige-Projekt für den Klimaschutz. Die Energieagentur NRW hat das Mehrgenerationen-Wohnprojekt Trialog als „Klimaschutzsiedlung“ ausgezeichnet. Auf dem Gelände der ehemaligen Kirche St. Johannes Evangelist an der Düsseldorfer Straße 150 ist ein Passivhaus im innovativen Effizienzstandard KfW 40 plus in Holzbauweise geplant. „Trialog Hilden“ (eine eigenständige Baugruppe unter dem Dach einer Genossenschaft) ist jetzt ihrem Ziel näher gekommen. Die Baugenehmigung liegt vor. Und 27 der 28 barrierefreien Wohnungen sind vergeben.