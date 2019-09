Klimastreik am 20. September 2019 : Klima-Schützer demonstrieren am Freitag

In Haan gehen Schüler und Klimaschützer nicht zum ersten Mal auf die Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Haan Am Freitag (20. September) gehen in Hilden, Haan, Ratingen, Wülfrath und Düsseldorf Tausende für Fridays For Future auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Die Kreispolizei warnt vor Verkehrsbehinderungen.

Von Christoph Schmidt

Für Freitag, 20. September 2019, rufen Organisationen und Protestbewegungen, darunter auch „Fridays for Future", bundes- und weltweit zur demonstrativen Teilnahme am Weltklimatag 2019 auf. In Hilden, Haan, Ratingen und Wülfrath wurden Demonstrationen auf Straßen und Plätzen angemeldet, berichtet die Kreispolizei Mettmann. Deshalb seien Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Folgende Versammlungsorte und Aufzugstrecken sind bisher bekannt:

Haan: angemeldeter Beginn: 12.30 Uhr, voraussichtliches Ende: 15.30 Uhr. Versammlungsort / Auftakt: Park Ville d'Eu (Königstraße). Zugweg: Königstraße, über Bismarckstraße, Kirchstraße, Königgrätzer Straße, Am Ideck, Kampstraße, Alleestraße und Nordstraße. Zwischenkundgebung: Am Hühnerbach / Nordstraße. Zugweg Fortsetzung: Nordstraße, über Feldstraße, Dieker Straße, Schillerstraße, Kaiserstraße und Königstraße. Abschlusskundgebung: Park Ville d'Eu. Besonderheit: Der Aufzug findet teilweise auf den an diesem Tag bereits eingerichteten Umleitungsstrecken für die Haaner Kirmes statt, welche am Folgetag offiziell beginnt.

Hilden: angemeldeter Beginn: 08.00 Uhr, voraussichtliches Ende: 10.00 Uhr. Versammlungsort / Auftakt: Gerresheimer Straße, in Höhe Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Zugweg: Gerresheimer Straße, über Berliner Straße (B228), Hochdahler Straße. Zwischenkundgebung: Berliner Straße / Hochdahler Straße. Zugweg Fortsetzung: Hochdahler Straße, über Mittelstraße, Fritz-Gressard-Platz, Klotzstraße, Benrather Straße / B 228, Otto-Hahn-Straße. Abschluss: S-Bahnhof Hilden, gemeinsame Abreise zur FFF-Demo in Düsseldorf.

Wülfrath: angemeldeter Beginn: 11.15 Uhr, voraussichtliches Ende: noch offen. Versammlungsort / Auftakt:Fußgängerzone /Am Diek, Platz vor der Sparkasse. Zugweg: Am Diek / Fußgängerzone, über Wilhelmstraße, Zur Loev, Velberter Straße, Mettmanner Straße (Fahrbahn Richtung Wuppertal) und Wilhelmstraße zum Rathaus.Zwischenkundgebung: Am Rathaus / Rathaus. Zugweg Fortsetzung: Am Rathaus, über Mozartstraße, Düsseler Straße und Wilhelmstraße zur Fußgängerzone. Abschlusskundgebung: Am Diek / Fußgängerzone.