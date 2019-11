Hilden : Kletterer suchen Deutschen Meister in Hilden

Foto: Köhlen, Stephan (teph) Die beiden Geschäftsführer der Bergstation, Marcel Buchmann und Justin Bohn, in luftiger Höhe.

Bereits zum zweiten Mal nach 2017 richtet der Deutsche Alpenverein die Deutsche Meisterschaft im Lead – eine der drei Disziplinen im Klettern – in der Bergstation Hilden aus. Das Turnier findet am Samstag, 9. November, 8 bis 23 Uhr, in dem Kletterzentrum am Ende der Bahnhofsallee statt. Die Eintrittskarten für 10 Euro bzw. 5 Euro für Kinder können unter www.bergstation.nrw gebucht werden.

Deutschlands beste Kletterer messen sich in der Hildener Bergstation. Am Samstag, 9. November, startet um 8 Uhr die Deutsche Meisterschaft im so genannten Lead, einer von drei Kletterdisziplinen. Stars der Szene kommen an die Bahnhofsallee, um ihr Können vor dem Publikum zu zeigen. Karten gibt es im Netz.

Auch Yannick Flohé, der jüngste der drei Athleten des Olympia-Fokusteams für Tokio 2020, wird mit von der Partie sein. Der 20-Jährige ist seit sieben Jahren Mitglied im Nationalkader, gewann kürzlich die Bronze-Medaille bei der Boulder-Weltmeisterschaft im japanischen Hachioji und bereitet sich derzeit auf die Deutsche Meisterschaft Lead vor sowie auf Olympia 2020. Zu den olympischen Spielen 2020 in Tokio wird die Sportart Klettern das erste Mal mit dabei sein.

Lead nennt sich die bekannteste Form des Wettkampfkletterns: „Geklettert wird mit Seil nach den Anfängen am ,echten Fels’ in den achtziger Jahren mittlerweile ausschließlich an ca. 10-20 Meter hohen Kunstwänden, wobei vor allem Kraft, Ausdauer sowie technische und taktische Finesse gefragt sind. Ziel beim Lead ist es, eine Route innerhalb eines festen Zeitlimits möglichst sturzfrei zu meistern, bzw. in dieser Route möglichst höher als die Kunkurrentinnen und Konkurrenten zu klettern. Dabei muss der Kletterer im Vorstieg alle Zwischensicherungen selbst einhängen“, heißt es dazu beim Deutschen Alpenverein.

„Die Bergstation ist perfekt geeignet und die einzige Kletterhalle in NRW in der ich alle drei erforderlichen Disziplinen Speed, Lead und Bouldern trainieren kann“, findet Yannick Flohé. Die beiden Geschäftsführer der Hildener Kletterhalle, Justin Bohn und Marcel Buchmann, gehen fest davon aus, dass das Sportklettern durch nationale und internationale Wettkämpfe wie der Deutschen Meisterschaft und Olympia in den nächsten Jahren noch populärer wird. Für die Deutsche Meisterschaft werden Zuschauerinnen und Zuschauer aus ganz Deutschland erwartet.

„Der Besuch lohnt sich“, verspricht Marcel Buchmann. „Immerhin treten Topathleten wie Yannick Flohé, Jan Hojer, Alma Bestvater und Afra Hönig an diesem Tag gegeneinander an.“ Neben den je acht Teilnehmern aus den drei Regionen Nord-Ost, Süd und West ist der gesamte Nationalkader eingeladen. Sie alle teilen sich ein Ziel: Die Route möglichst höher als die Konkurrenz zu klettern.

Für ein Event solcher Größe ist die Hildener Bergstation optimal ausgerichtet. „Wir haben die passenden Wände, mit 17 Metern die geforderte Höhe, einen Gastrobereich und auf beiden Ebenen ausreichend Platz für die Gäste“, berichtet Justin Bohn. „Wer von der Empore aus zuschaut, hat eine perfekte Aussicht. Näher dran geht‘s nicht.“