Tierheim Hilden Das Kleintierhaus muss saniert werden

Die Gebäude des Tierheims Hilden an der Straße Im Hock sind in die Jahre gekommen. Die Einrichtung ist auch für Fundtiere aus Mettmann, Erkrath, Langenfeld und Monheim zuständig. Die notwendigen Renovierungs-, Um- und Anbauarbeiten hat Günter Dehnert, Vorstandsvorsitzender des Betreibers „Tier- und Naturschutzverein“ auf einer langen Liste der Priorität nach aufgelistet. „Als Nächstes steht der Um- und Ausbau des Kleintierhauses an. Der musste lange warten, doch nun werden die alten, zum Teil noch aus Holz gebauten Gehege erneuert. Außerdem tauschen wir die Bodenfliesen, die teilweise hohl lagen, komplett gegen beschichtete Böden aus. Die Reinigung und Desinfektion aller Bauteile wird so leichter für die Tierpfleger und den Hygienestandards noch besser Genüge getan“, so der ehrenamtlich tätige Vorstand.